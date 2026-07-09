Yassine Bounou: cuál es el sueldo del portero de Marruecos en el Al-Hilal

Yassine Bounou se dio a conocer al mundo durante el Mundial de Qatar 2022 con su gran actuación junto a toda la Selección de Marruecos. En aquella edición, los africanos alcanzaron las Semifinales del torneo, donde les tocó caer ante Francia. En la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el portero sigue defendiendo el arco marroquí y se posiciona como uno de los jugadores más destacados de su equipo.

El guardameta de 35 años defiende la camiseta del Al-Hilal de Arabia Saudita, fuera de su selección nacional. Llegó al futbol saudí en el año 2023 y, desde entonces, juega para el equipo azul en Medio Oriente. Bounou se encuentra muy cómodo allí, ya que recibe un salario excesivamente elevado teniendo en cuenta que juega como portero, una de las posiciones menos valoradas dentro del futbol.

Cuál es el salario de Yassine Bounou en Arabia Saudita

De acuerdo a la información que comparte el sitio especializado Capology, Bounou cuenta con un salario anual que supera los 11,5 millones de dólares anuales en Al-Hilal. Esta cifra equivale a más de 200 millones de pesos por año, un número bestial para cualquier jugador alrededor del mundo. De esta manera, Bounou se posiciona como uno de los futbolistas mejor pagados de Marruecos.

Yassine Bounou en Al-Hilal|Crédito: Al-Hilal / X

Yassine Bounou se coloca como el segundo jugador con mayor salario dentro de Marruecos. Quien lidera el ranking es Achraf Hakimi, lateral derecho, quien recibe más de 15 millones de dólares por temporada en el PSG. El podio es completado por Noussair Mazraoui, futbolista del Manchester United, quien percibe poco más de 9 millones de dólares anuales jugando en la Premier League.

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Quién es Yassine Bounou, figura de Marruecos

Bounou, también conocido como Bono, es el portero titular de Marruecos y una de las grandes figuras del equipo africano. Nació el 5 de abril de 1991 en Montreal, Canadá, pero representa a la Selección de Marruecos, país donde se formó futbolísticamente en las inferiores del Wydad Casablanca. Actualmente juega en Al-Hilal de Arabia Saudita.

Su carrera tomó mayor proyección en España, donde pasó por Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Girona y Sevilla. Con el club andaluz ganó protagonismo internacional, fue campeón de la UEFA Europa League y obtuvo el Trofeo Zamora en la temporada 2021-22, reconocimiento al portero menos goleado de LaLiga.

Con Marruecos, Bounou quedó instalado como un nombre histórico desde el Mundial de Qatar 2022. Fue clave en la tanda de penaltis contra España en Octavos de Final y luego formó parte del equipo que eliminó a Portugal para convertirse en la primera selección africana en llegar a Semifinales de una Copa del Mundo.