Tiene 20 años, Necaxa lo vendió por buen dinero y hoy la pasa mal en Europa

Así como Necaxa ya hizo oficial un refuerzo para el Clausura 2026, la institución también ha vendido muy bien en los últimos años. Por ejemplo, dejó ir a un futbolista que hoy tiene 20 años por una cifra cercana a los 2 millones de dólares, según los datos de Transfermarkt. Sin embargo, este futbolista no la está pasando del todo bien en Europa.

Mientras que el Necaxa presentó a Martín Varini como su nuevo director técnico , el ex futbolista de los Rayos es dirigido por un entrenador que no lo tiene tan en cuenta como a él le gustaría. Es que habitualmente Heriberto Jurado es suplente en el Cercle Brugge de Bélgica. Para sumar otros problemas, ese club está en la penúltima posición de esa liga.

Heriberto Jurado de Necaxa.|Ulises Naranjo/Ulises Naranjo

El cambio de Heriberto Jurado desde Necaxa al futbol de Europa no le viene funcionando

Heriberto Jurado fue suplente en el último partido del Cercle Brugge ante OH Leuven en la jornada 19 de la Pro League de Bélgica. El equipo donde juega el mexicano suma 16 puntos luego de 19 fechas disputadas y se ubica en la penúltima posición de la tabla, a 5 unidades del 12º puesto (el último que se salva del descenso).

El extremo izquierdo de 20 años acumula 4 partidos sin ingresar de los últimos 7 que disputó el Cercle Brugge en la liga de Bélgica. Contando eso y que va en la penúltima posición, su estadía en territorio europeo no es la mejor. De todos modos, le dejó 2 millones de dólares al Necaxa por su venta.

Los números de Heriberto Jurado en el Cercle Brugge

De acuerdo a la información que brinda el sitio BeSoccer, el cual se especializa en estadísticas de jugadores, los números de Heriberto Jurado en el Cercle Brugge son los siguientes:

Partidos jugados: 7

Encuentros en los que ha sido titular: 2

Goles convertidos: 1

Asistencias aportadas: 0

Tarjetas recibidas: 0

Heriberto Jurado en el Cercle Brugge de Bélgica|Crédito: X Cercle Brugge

Las estadísticas de Heriberto Jurado en el Necaxa

A diferencia de lo que le sucede ahora en Bélgica, Jurado supo ser importante en su última etapa en el Necaxa, siendo titular indiscutido en la última temporada con los Rayos. Sus números fueron: