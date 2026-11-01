¿Tiene razón? Antonio Mohamed señala al América de no cumplir una de las reglas de la Liga MX

Un partido entre el Club América y el Deportivo Toluca no es lo mismo sin un poco de polémica, para buena o mala fortuna, su compromiso de la jornada 15 del Apertura 2026 tuvo de más. Antonio Mohamed señaló que las Águilas han utilizado a 10 jugadores no formados en México a lo largo del certamen, sabiendo que la Liga MX permite nueve. Sin embargo, el cuadro azulcrema ha hecho un par de movimientos que lo 'salvaría' de alguna sanción.

El Artículo 8 del Apéndice I en el Reglamento de Competencia de la Liga MX señala: “Los Clubes sólo podrán contar con un máximo de 9 Jugadores NFM registrados en sus planteles de la LIGA MX… Los Clubes podrán registrar un máximo de 2 Jugadores NFM en su filial de Fuerzas Básicas Sub 21… , los Clubes podrán decidir asignar el Carnet Único a estos Jugadores, siempre y cuando no hayan cubierto el máximo de 9 Jugadores NFM registrados en su Club de LIGA MX”, menciona el escrito.

Sabiendo esto, Mohamed a las Águilas: “Es el único equipo del fútbol mexicano que puso 10 extranjeros en cancha. El reglamento son nueve extranjeros y América jugó con 10”, afirmó. Cabe recordar que, América dio de baja a José Zúñiga y a Ícaro de Conceicao (registrado con la sub-21) para darle paso a los registros de Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno. Con ello, en el papel, el equipo de Coapa no infringió ninguna regla, sin embargo, jugó al límite con ésta.

Los 10 jugadores no formados en México que ha utilizado el América en el Apertura 2026

Brian Rodríguez Cristian Borja Miguel Borja Raphael Veiga Sebastian Caceres Ícaro da Conceicao Santiago Bueno Santiago Ramos Oscar Perea Carlos Álvarez

Finalmente, el 'Turco' no se guardó nada tras la actuación de Luis Enrique Santander y el penal que le señaló a Miguel Borja en un tiro de esquina: “Si hay polémica de verdad es el último gol. Es fútbol, estamos forcejeando y veremos el próximo partido a ver si cobran lo mismo los árbitros…Voy a poner la lupa en cada tiro de esquina que haya en el fútbol para ver si pasa eso”, destacó.