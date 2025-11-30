Tigres 3-0 Xolos de Tijuana: VER EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Cuartos de Final del Apertura 2025; marcador online

VE AQUÍ EN VIVO TIGRES VS XOLOS PARTIDO DE VUELTA DE CUARTOS DE FINAL DE LIGA MX

Llegó el día más importante para Tigres en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, cuando tendrán que darle la vuelta a una goleada en contra de 3-0 propinada por los Xolos de Tijuana, que vencieron en casa y buscan en e Volcán completar la hazaña, pero Tigres que sabe bien jugar esta fase, lo dará todo desde que comience a rodar el balón para sacar el partido y colocarse en la etapa de Semifinales.

Tigres va con sus mejores hombres para volver a vencer a unos Xolos, que en octubre se vieron en el torneo regular y vencieron precisamente en el Estadio Universitario por un marcador cómodo de 2-0.

Hoy las cosas no parecen no ser iguales, el cuadro tijuanense ha venido a más, creciendo y creyendo ensímismos. El equipo de Tijuana tuvo a su favor, haber jugador el Play In y haber derrotado a Juárez, partido que le sirivió para llegar con actividad en relación a unos regios que estuvieorn en pausa por la fecha FIFA.

Xolos tiene a Gil Mora, un hombre que se ha ganado hasta el apodo de LA PIRAÑA, puesto por su propio entrenador Sebastian Abreu debido a que quiere comerse el mundo. Enfrente Pizarro no se la piensa y va desde el comienzo con Gignac y sus mejores hombres.