Tigres llega al Clásico Regio con PATERNIDAD sobre Rayados; estos son los últimos resultados

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los duelos más interesantes y atractivos que hay dentro de la Liga BBVA MX. El torneo Apertura 2026 entregará una edición más del auténtico Clásico Regio entre los Tigres de la UANL y los Rayados de Monterrey.

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Rayados llega a este compromiso luego de caer en la gran final de la Leagues Cup frente a los Diablos Rojos del Toluca, mientras que Tigres arriba a este Clásico Regio con muchos cambios en su directiva, así como con algunas dudas en su esquema táctico, sobre todo, al ataque.

¿Cuál es la paternidad de Tigres sobre Rayados en el Clásico Regio?

A pesar de los problemas con los que Tigres llega a esta edición 143 del Clásico Regio, la realidad es que son los universitarios que tienen una especie de paternidad sobre Rayados de Monterrey, al menos, hablando de los últimos 10 partidos entre las dos escuadras en la Liga BBVA MX.

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En esta cantidad de juegos, Tigres se ha quedado con el triunfo en cuatro ocasiones, ha mantenido el empate en cuatro duelos y, finalmente, solo ha perdido dos veces. Del mismo modo, en estos compromisos los de la U de Nuevo León registran 16 goles a favor por solo 13 en contra.

Por si esto fuera poco, Tigres también domina ampliamente los juegos en cuanto a Clásicos Regios de la Liga BBVA MX se refiere, pues de acuerdo con información del portal Vivo el Futbol los de la Sultana del Norte han vencido a su rival en 31 ocasiones por 25 empates y 20 derrotas en los últimos 76 compromisos.

¿Cuándo y a qué hora será el Clásico Regio entre Rayados y Tigres?

El Clásico Regio de este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX se vivirá totalmente distinto a versiones anteriores, pues en esta ocasión ninguna escuadra está en el mejor momento posible. Recuerda que el Rayados vs Tigres se llevará a cabo este sábado en punto de las 20:00 horas.