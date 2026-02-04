La dura temperatura que enfrentó Tigres UANL en Canadá y le impidió la victoria

El ambiente fue uno de los rivales de Tigres UANL en su visita a Forge FC por los dieciseisavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf . En este encuentro de ida jugado en Canadá, los dirigidos por el entrenador Guido Pizarro afrontaron un partido en condiciones para nada comunes. Resulta que el encuentro se llevó a cabo con una temperatura gélida que alcanzaba los -8 grados centígrados.

El Tim Hortons Field fue un completo refrigerador, factor que fue incidente para que los Felinos no lograran imponer su juego en la ciudad de Hamilton. No obstante, el rival también impuso sus condiciones y su entrenador, Bobby Smyrniotis, realizó un gran planteamiento defensivo que neutralizó prácticamente por completo los ataques de Tigres . Luego de los 90 minutos, el marcador no sufrió modificaciones y el cotejo finalizó en un austero empate sin goles.

Tigres jugó a una temperatura de -8 grados centígrados|Crédito: Tigres UANL / X

Uno de los avances más significativos de los universitarios fue un disparo de media distancia producido por Marcelo Flores que fue bien detenido por el portero rival, provocando un tiro de esquina. Como si fuese poco, en el minuto 64 de partido, Juan Brunetta marcaba el tanto de la victoria para Tigres, pero el VAR invalidó la jugada al presenciar un fuera de juego durante el armado de la misma.

Marcelo Flores stopped by Bertaud 🔥 pic.twitter.com/BySbzhJMd0 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 4, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



Tigres deberá definir la historia en casa

El empate sin goles significó un baldazo de agua fría para los aficionados de Tigres, ya que eran los claros favoritos a llevarse este partido. Ahora, todo se definirá en El Volcán en el juego de vuelta que se llevará a cabo el próximo martes 10 de febrero a las 21:00 horas (tiempo Centro de México).

El equipo de Pizarro deberá buscar la victoria para avanzar a la siguiente fase, ya que con un empate sin goles, la serie se definirá en el tiempo extra o penaltis. Cualquier otro resultado que no tenga a Tigres como vencedor, lo dejará eliminado de la Concachampions 2026 debido a la regla de gol de visitante.

Se terminan los primeros 90 minutos de la serie y todo se definirá en el Volcán.#SiempreContigo 👊 #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/WjLuXgnvQn — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 4, 2026

El rival de Tigres en caso de avanzar de fase

Si Tigres logra imponerse ante los canadienses y avanza a octavos de final, su rival saldrá de la llave entre Cincinnati FC y Universidad O&M. Los estadounidenses son favoritos a llevarse la serie ante los dominicanos, aunque el duelo de ida se jugará el miércoles 18 de febrero en República Dominicana. Tigres no conocerá a su contrincante hasta el día 25 de este mismo mes, cuando ambos equipos se enfrenten en el juego de vuelta en Estados Unidos.

