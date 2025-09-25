Tigres vs Atlas: alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¡Van con todo! Los Tigres de la UANL y el Atlas de Guadalajara se enfrentan en partido correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, en donde los entrenadores Guido Pizarro y Diego Cocca mandan a la cancha del Volcán alineaciones de lujo, por lo que podremos ver a grandes figuras en la cancha.

Los de la Sultana del Norte buscarán volver a la senda del triunfo luego de tres partidos sin conseguirlo, mientras que los tapatíos tratarán de salir del penúltimo lugar de la tabla general, tratando de lograr su segunda victoria del certamen.

Alineaciones de Tigres:



Portero : Nahuel Guzmán

: Nahuel Guzmán Defensas : Joaquim Pereira, Marco Farfán, Romulo Zwarg, Javier Aquino

: Joaquim Pereira, Marco Farfán, Romulo Zwarg, Javier Aquino Mediocampistas : Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correra, Ozziel Herrera

: Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correra, Ozziel Herrera Delanteros: André-Pierre Gignac

Alineación de Atlas:



Portero : Camilo Vargas

: Camilo Vargas Defensas : Gustavo Ferrareis, Adrián Mora, Gaddi Aguirre, Paulo Ramírez, Rivaldo Lozano

: Gustavo Ferrareis, Adrián Mora, Gaddi Aguirre, Paulo Ramírez, Rivaldo Lozano Mediocampistas : Roberto Suárez, Diego González, Víctor Ríos, Mateo García

: Roberto Suárez, Diego González, Víctor Ríos, Mateo García Delanteros: Uros Durdevic

Tigres vs Atlas EN VIVO, Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente en vivo y gratis el partido entre Tigres UANL y Atlas de Guadalajara este miércoles 24 de septiembre de 2025 correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX a través del canal 7 de televisión abierta y el sitio web oficial de aztecadeportes.com , además de la App Oficial de TV Azteca Deportes.