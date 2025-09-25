deportes
Noticias
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Tigres 1-0 Atlas en vivo: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado del partido de la jornada 10 del Torneo Apertura 2025; HOY miércoles 24 de septiembre; marcador online

Partidazo por TV Azteca Deportes, el ‘Volcán’ abre sus puertas para que los Rojinegros del Atlas enfrenten a los Tigres de la UANL de Guido Pizarro.

Tigres vs Atlas en vivo
Erick De la Rosa
Liga MX
Duelo de realidades diferentes cortesía de TV Azteca Deportes, los Tigres de la UANL recibirán en el ‘Volcán’ a los Rojinegros del Atlas en partido correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2025. Partido vital para ambos clubes para sus aspiraciones, especialmente para los visitantes, posiblemente una de las últimas llamadas si quieren liguilla.

De momento, el equipo regiomontano es sexto de la clasificación general y podrían aspirar hasta la tercera posición en caso de sacar las tres unidades y esperar resultados. Por otro lado, el cuadro tapatío es décimo sexto con siete puntos y de no sacar unidades, complicaría un poco más su deseo de estar en la fase final del torneo mexicano.

Tigres de la UANL
Atlas
