Tigres vs Cruz Azul EN VIVO, Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente EN VIVO el encuentro entre los felinos de Guido Pizarro y la Máquina de Larcamón desde el El Volcán este sábado 4 de octubre

Eduardo Camarena
Liga MX
¡Continúa la emoción del futbol mexicano! No te pierdas la actividad de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el espectacular partido entre los Tigres UANL y el poderoso Cruz Azul, todo EN VIVO y GRATIS a través de aztecadeportes.com y el Canal 7 de televisión abierta.

La cita es este sábado 4 de octubre a las 6:50 pm tiempo del centro de México.

Tigres de la UANL
Cruz Azul
