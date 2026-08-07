Tigres vs Minnesota United: dónde y en qué estadio se juega este partido de la Leagues Cup

Tigres UANL ya conoce el escenario donde buscará dar un paso importante rumbo a los cuartos de final. El conjunto regiomontano enfrentará a Minnesota United en la Jornada 2 de la fase uno del calendario de la Leagues Cup 2026.

¿Dónde se juega Tigres vs Minnesota United?

El encuentro tendrá como sede el Allianz Field, ubicado en Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos. Los de Nuevo León llegan con dos puntos después de vencer a Real Salt Lake en penales, mientras que el cuadro estadounidense necesita reaccionar tras perder ante FC Juárez.

Grab your popcorn, tonight is gonna be cinema 🎥 pic.twitter.com/ZDi12mXFyR — Minnesota United FC (@MNUFC) August 4, 2026

El recinto fue inaugurado el 13 de abril de 2019 y cuenta con una capacidad aproximada de 19 mil 400 espectadores. Su diseño está pensado para las condiciones climáticas de Minnesota, debido a las bajas temperaturas de la región.

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Así es el Allianz Field, casa de Minnesota United

El Allianz Field destaca por su fachada translúcida, construida con una membrana de politetrafluoretileno (PTFE), que envuelve gran parte del estadio y le da una apariencia particular durante los partidos nocturnos.

Además, el inmueble cuenta con un sistema de iluminación exterior compuesto por más de 1,700 luces LED programables, capaces de generar diferentes colores y patrones. La estructura también fue diseñada considerando aspectos relacionados con la sostenibilidad y la reducción de la contaminación lumínica.

Tigres llega con dos puntos y Minnesota necesita ganar

El conjunto dirigido por Hernán Elizondo rescató dos puntos en su debut frente a Real Salt Lake. Después de empatar durante los 90 minutos, los regiomontanos se impusieron 6-5 en la tanda de penales. Pues en la Leagues Cup siempre alguien debe ganar.

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En cambio, Minnesota United perdió 1-2 frente a FC Juárez en su primer compromiso. Por esa razón, los estadounidenses están obligados a buscar la victoria como local para mantenerse con posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

¿A qué hora se juega Tigres vs Minnesota United?

El partido entre Tigres de la UANL y el Minnesota United se jugará este viernes 7 de agosto de 2026 en el Allianz Field de Saint Paul, Minnesota. El encuentro de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 comenzará en punto de las 7 p.m., tiempo del Centro de México.

