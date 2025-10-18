deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Tigres vs Necaxa; Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 13 del Torneo Apertura 2025; marcador online

Sigue en vivo el resultado del partido entre los Tigres de la UANL y los Rayos del Necaxa desde el Estadio Universitario en la jornada 13 del Apertura 2025.

Tigres Necaxa
Erick De la Rosa
Liga MX
Compartir

Duelo en el ‘Volcán’, los Tigres de la UANL recibirán a los Rayos del Necaxa en partido correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2025. Los pupilos de Guido Pizarro parten como favoritos, pero los pupilos de Fernando Gago querrán dar un golpe sobre la mesa y sacar las tres unidades en una de las canchas más complicadas del futbol mexicano.

Tigres de la UANL
Necaxa
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Erick De la Rosa

×
×