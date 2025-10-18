Tigres vs Necaxa; Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 13 del Torneo Apertura 2025; marcador online
Sigue en vivo el resultado del partido entre los Tigres de la UANL y los Rayos del Necaxa desde el Estadio Universitario en la jornada 13 del Apertura 2025.
Duelo en el ‘Volcán’, los Tigres de la UANL recibirán a los Rayos del Necaxa en partido correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2025. Los pupilos de Guido Pizarro parten como favoritos, pero los pupilos de Fernando Gago querrán dar un golpe sobre la mesa y sacar las tres unidades en una de las canchas más complicadas del futbol mexicano.