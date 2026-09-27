Tigres vs Puebla: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 26 de septiembre, partido de la Liga BBVA MX; marcador online

Tigres se enfrenta en el Volcán en partido de la Jornada 10 en contra de Puebla, partido que es vital para los felinos en este torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el cual podrás ver EN VIVO por Azteca Siete.

Tigres, que está en el sitio 16 del torneo con siete puntos nada más, aún tiene un tramo por delante en el torneo para agarrar una buena racha y pensar en clasificar a la Liguilla, pero si pierden los deseos estarían esfumándose.

Un descalabro además podrían agravar la situación, considerando que en el papel la nómina de los felinos es mejor a la de Puebla.

Pero Puebla no es ningún equipo sencillo, y ahora mismo están en el puesto 9, sacando una diferencia de siete puntos respecto a Tigres; sumar para los poblanos significa colarse a zona de calificación.