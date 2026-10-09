Tigres vs Toluca | Resumen y Goles | Highlights | J11 | Apertura 2026 | Liga MX | Azteca Deportes
¡QUÉ PARTIDAZO EN EL VOLCÁN! Tigres y Toluca protagonizaron un duelo espectacular con goles de Brunetta, Memote Martínez, Paulinho y Federico Viñas. ¡Revive el doblete de Brunetta, los golazos y todas las emociones del Viernes Botanero!
¡TIGRES VS TOLUCA | RESUMEN Y GOLES | HIGHLIGHTS! Revive todos los goles, las mejores jugadas y los momentos más emocionantes del enfrentamiento entre Tigres y Toluca, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX.