Tigres 1-0 Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 9 de octubre, por la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

El último juego del Viernes Botanero es el Tigres vs Toluca que inicia en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México. Partido que corresponde a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Partido que se va a disputar en el Estadio Volcán, con los dos equipos buscando llevarse los tres puntos y meterse en la lucha por un lugar directo a la Liguilla.

Tigres vs Toluca

Hora: 21:05 horas tiempo del centro de México

Lugar: Estadio Volcán



Así puedes ver el Tigres vs Toluca EN VIVO

El Tigre vs Toluca lo puedes ver EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes con la narración de Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y en cancha Omar Villarreal 'Villa Villa' contando todos los detalles, en punto de las 20:55 horas, tiempo del centro de México es el horario en que arranca la transmisión.

Martinoli, Luis García y David Medrano ya están en el volcán listos para el partido entre Toluca y Tigres. 🐯🆚👹 Nadie perdió la oportunidad de tomarse una foto con los dioses. 📸 #ViernesBotanero 📅 ⁣⁣⁣HOY 🕚 8:50 PM⁣⁣ 📺 Azteca 7 y TV Azteca Deportes Network 💻 https://t.co/Tg0g9G7eK4⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 📱 APP Azteca Deportes y APP TV Azteca — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 10, 2026

VER AQUÍ EN VIVO Y GRATIS EL TIGRES VS TOLUCA

Así llegan Tigres y Toluca

Para el encuentro, Tigres llega con la necesidad de poder llevarse los tres puntos pues se ubica en el lugar 15 de la tabla con 10 puntos luego de tener dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Con 7 jornadas por disputarse, llevarse los tres puntos serían clave para entrar a la lucha por un lugar en puestos de Liguilla.

Por otra parte, Toluca llega en el primer lugar de la tabla con 20 puntos conseguidos luego de tener 6 victorias, 2 empate sy 2 derrotas. Los diablos quieren mantener el primer lugar por lo que sumar el triunfo es clave para Mohamed.

