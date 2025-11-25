deportes
Noticias
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Tigres vs Xolos EN VIVO y GRATIS, cuartos de final vuelta Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente en vivo y gratis el encuentro entre Diablos Rojos y los Caninos en la vuelta de los cuartos de final desde el Estadio Universitario

Eduardo Camarena
Liga MX
¡Comienza la Fiesta Grande! No te pierdas el partido entre Tigres vs Xolos en la vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX desde el Estadio Universitario conocido como El Volcán desde la capital de Nuevo León.

La cita es este sábado 29 de noviembre de 2025 en punto de las 9:00 pm tiempo del centro de México.

Tigres de la UANL
Xolos de Tijuana
