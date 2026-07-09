El nuevo DT de Portugal ya tiene un pasado con Cristiano Ronaldo: ganaron juntos esto

La eliminación de Portugal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a manos de España en los Octavos de Final generó fuertes repercusiones dentro del equipo. El efecto inmediato fue la salida de Roberto Martínez como entrenador del combinado luso, quien había logrado conseguir el título de la UEFA Nations League el año pasado. Ahora, un nombre conocido de Cristiano Ronaldo apunta a ocupar dicho lugar.

Jorge Jesús es señalado por la prensa de su país y por insiders reconocidos a nivel mundial como el elegido para tomar las riendas de la Selección Portuguesa en este nuevo ciclo. La mira está puesta en la Eurocopa 2028 y la Copa del Mundo 2030, pero la expectativa pasa por su reciente vínculo con Cristiano Ronaldo, a quien supo dirigir durante su paso por el Al Nassr de Arabia Saudita.

Qué ganó Jorge Jesús con Cristiano Ronaldo en Al Nassr

El pasado reciente de Jorge Jesús con Cristiano está en Arabia Saudita. Ambos coincidieron en Al Nassr y terminaron ganando la Saudi Pro League, uno de los títulos más importantes del futbol saudí.

Jorge Jesús fue campeón de liga con Cristiano Ronaldo|Crédito: @AlNassrFC_EN / X

Ese campeonato tuvo un valor especial para ‘CR7’, ya que significó su primer título de liga desde su llegada al futbol de Arabia Saudita y el primero desde el año 2020 cuando consiguió la Serie A con Juventus. Jorge Jesús fue el entrenador que lideró ese proceso y consiguió darle al equipo el título local.

La relación deportiva entre ambos es uno de los factores que ahora rodea la posible llegada del técnico a Portugal. Jorge Jesús conoce de cerca a Cristiano, su forma de competir y el peso que todavía tiene dentro del futbol portugués.

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Jorge Jesús, el apuntado para dirigir a Portugal

De acuerdo con reportes de la prensa portuguesa, Jorge Jesús es el principal candidato para convertirse en nuevo entrenador de Portugal tras la salida de Roberto Martínez. El estratega de 71 años aparece como la opción fuerte para iniciar una nueva etapa después de la eliminación mundialista ante España.

El entrenador portugués apunta a ser el nuevo DT de Portugal |Credit: @jorgejesus / Instagram

La derrota por 1-0 en Octavos de Final cerró el camino de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. También marcó el cierre de una etapa para Roberto Martínez, quien había llegado al torneo con una plantilla competitiva, pero no logró instalar al equipo entre los mejores ocho.

Por ahora, la Federación Portuguesa de Futbol no ha hecho oficial el nombramiento. Sin embargo, en Europa ya colocan a Jorge Jesús como el nombre mejor posicionado para tomar el cargo. Su misión sería convencer a Cristiano de continuar ligado a la selección lusa, al menos para los torneos venideros como la UEFA Nations League 2027 y la Eurocopa 2028.