TODAS las bajas que tendría la Liga BBVA MX para el Apertura 2026: equipo por equipo

El Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX concluyó con el décimo campeonato de Cruz Azul, aunque podría sufrir una de las bajas importantes al ser un histórico. Es en este proceso vacacional cuando todos los clubes buscan fichar a jugadores para armar planteles competitivos y pelear por el título para el Apertura 2026, pero para ello tienen que darles salida a algunos jugadores, quienes buscarán equipo en el mercado de verano.

Las posibles bajas de los 4 Grandes

Cruz Azul: Hasta el momento, el único rumor de una posible baja es el de Andrés Gudiño, quien es del interés de 2 clubes de la Liga BBVA MX. No obstante, la directiva celeste ya le cerró la puerta a uno.

Andrés Gudiño podría ser la primera baja de Cruz Azul.|Club de Futbol Cruz Azul

Chivas: Miguel Tapias fue informado por la directiva que será uno de los transferibles para el siguiente torneo. Ello en gran medida por el regreso de Diego Ochoa y Luis Rey.

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Pumas: El conjunto de la UNAM es el que tiene en ascuas a sus aficionados, pues en los últimos días se ha puesto en tela de juicio la continuidad de Efraín Juárez como entrenador.

América: Hasta el momento está confirmada la baja del auxiliar de André Jardine, Paulo Víctor. Asimismo, hay rumores de que Israel Reyes no regresará después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Las posibles bajas de los fuertes de la competencia

Tigres: André Pierre-Gignac podría disputar su última final con el conjunto felino este sábado ante Toluca. Hay rumores de que continuará su carrera en la MLS.

Toluca: Hasta el momento no hay rumores de posibles bajas del conjunto de los Diablos Rojos.

Rayados: Anthony Martial apunta a dejar el equipo, luego de su pésimo desempeño en el terreno de juego y una indisciplina. Cabe mencionar que la baja oficial es la del Tato Noriega como presidente deportivo.

Los equipos restantes de la Liga BBVA MX

León: Hasta el momento no hay rumores sobre una posible baja de sus jugadores.

Juárez: Los Bravos sufrieron la baja de Diego Ochoa, quien regresó a Chivas. Mientras que Denzell García es buscado por varios equipos.

Atlas: La baja oficial es la de Eduardo Aguirre, quien regresó a Santos Laguna.

Atlante: El equipo lo que busca es sumar fichajes, por lo que sus bajas serán de jugadores que estaban en la Liga de Expansión MX.

Atlético de San Luis: Julio César Domínguez confirmó su retiro, por lo que hasta el momento es la única baja.

Necaxa: El equipo confirmó las bajas de Cristian Calderón, Franco Rossano y Emilio Lara, quienes regresarán al América.

Pachuca: Hasta el momento, los Tuzos no tienen bajas confirmadas.

Puebla: El conjunto poblano sufre varias bajas de cara al Apertura 2026: Owen González, Esteban Lozano, Miguel Ramírez, Pablo Gamarra, Juan Gómez, Ángelo Araos y Luis Rey.

Querétaro: Los Gallos Blancos sufrirán las bajas de Luis Gutiérrez, Fernando González, Jhojan Julio, Luis Villegas, Lucas Rodríguez, Jaime Gómez y Eduardo Armenta.

Santos Laguna: Existe el rumor de que Carlos Acevedo podría no regresar con los Guerreros tras la justa veraniega.

Tijuana: Hasta el momento no hay ninguna baja del conjunto de Xolos.