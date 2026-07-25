Todas las leyendas del futbol que tienen la misma edad que Messi o son mayores, pero ya están retirados

El tiempo pasa para todos, pero con Lionel Messi parece detenerse. Mientras el astro rosarino continúa vigente en el verde césped defendiendo los colores del Inter Miami y tras haber liderado recientemente a la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un repaso por el universo de las grandes glorias del futbol internacional deja en evidencia una realidad indiscutible: prácticamente toda su generación ya colgó los botines.

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Lionel Messi, en la final ante España|Mike Segar/REUTERS

Lo sorprendente no es solo que el capitán argentino se mantenga en activo compitiendo al máximo nivel, sino que comparte calendario —o incluso es más joven— que futbolistas de élite que hace años decidieron ponerle punto final a sus carreras profesionales. Mientras el "10" sigue ensanchando su leyenda, la lista de históricos contemporáneos retirados impresiona:



XAVI HERNÁNDEZ (46) — Retirado.

— Retirado. CARLES PUYOL (48) — Retirado.

— Retirado. DAVID VILLA (44) — Retirado.

— Retirado. SERGIO RAMOS (40) — Retirado.

— Retirado. GERARD PIQUÉ (39) — Retirado.

— Retirado. ANDRÉS INIESTA (42) — Retirado.

— Retirado. SERGIO BUSQUETS (38) — Retirado.

— Retirado. PEDRO RODRÍGUEZ (38) — Retirado.

Con 39 años recién cumplidos, Messi convive con la paradoja de ser contemporáneo de nombres que marcaron una época dorada y que hoy miran los partidos desde la tribuna o los banquillos de director técnico. Con la resaca mundialista aún latente y su futuro en la Albiceleste bajo la atenta mirada de todo el planeta, el rosarino sigue desafuyendo el paso del tiempo, demostrando que su voracidad competitiva no entiende de edades ni de generaciones retiradas.

Leandro Paredes habló del retiro de Lionel Messi

El Mediocampista ya volvió a competir con Boca Juniors y, una vez consumado el encuentro, le mencionaron el “retiro de Messi” y le consultaron cómo estaba el grupo de la Selección tras la derrota en la final del mundo contra España.

Él fue contundente, dejando entrever que el 10 ya había definido su futuro: “Duele porque no queríamos que llegara el último partido. Él había tomado una decisión, que era su último partido en la Selección. Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando. Va a ser decisión de él, lo que a él lo haga feliz, seguramente a nosotros también, así que ojalá”.