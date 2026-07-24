La propia FIFA hizo llorar a todo México con esto que acaba de publicar sobre la Selección

A un mes exacto de haber albergado el partido inaugural y de convertirse en el epicentro global del futbol, la herida sigue abierta para los aficionados mexicanos. Mientras el planeta entero continúa repasando las postales que dejó la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el máximo organismo del fútbol internacional sacudió las redes sociales con una publicación nostálgica que reavivó el dolor y la ilusión de toda una nación. La FIFA se acuerda de México, y lo hace con un increíble posteo.

Hace un mes en Ciudad de México... 🔙🇲🇽#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/ztvSH8uHeW — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 24, 2026

A través de su cuenta oficial en español, la FIFA compartió un escueto pero lapidario mensaje acompañado de un video conmemorativo: "Hace un mes en Ciudad de México... #CopaMundialFIFA", junto al enlace del recuerdo en la plataforma X (antes Twitter). Aquellas simples palabras bastaron para transportar de inmediato a millones de hinchas aztecas al imponente ambiente que se vivió en el Estadio Ciudad de México durante la apertura del certamen, reviviendo el sueño mundialista, las expectativas depositadas en el combinado nacional y la melancolía por un torneo que ya forma parte de los libros de historia.

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La publicación no tardó en viralizarse, convirtiéndose rápidamente en un punto de encuentro digital donde los fanáticos expresaron su tristeza y orgullo a partes iguales. Para el pueblo mexicano, ver imágenes de lo que significó ser sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ evoca la enorme fiesta que se vivió en las calles, pero también la espina clavada por el rendimiento y el desenlace de la Selección Mexicana en el torneo. Entre mensajes de agradecimiento por la organización y comentarios cargados de nostalgia, el posteo de la FIFA demostró que, a treinta días del pitazo inicial, el corazón de México sigue latiendo al ritmo de aquel inolvidable puntapié inicial.

Calendario de juegos de la Selección de México

Si bien aún resta la confirmación oficial, los próximos 4 partidos se estarían jugando en Estados Unidos y en seguida te dejamos las sedes y fechas tentativas que circulan de manera extraoficial.