Uno por uno, estos son los 10 jugadores más valiosos de la Liga BBVA MX en el Apertura 2026

El mercado del futbol mexicano se encuentra en plena ebullición tras la culminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Las recientes actualizaciones en las cotizaciones internacionales han rediseñado el mapa de jerarquías dentro del campeonato local, consolidando una mezcla perfecta entre futbolistas consagrados con experiencia internacional y una nueva camada de jóvenes talentos formados en las canteras nacionales que ya acaparan la atención de los principales clubes de Europa. ¿Quiénes son los jugadores de mejor cotización?

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En la cima absoluta de este listado se ubica Gilberto Mora. Con apenas 17 años, la gran joya de los Xolos de Tijuana encabeza el ranking con un valor de mercado estelar que alcanza los 25 millones de euros, sacándole una ventaja de diez millones al segundo puesto y erigiéndose simultáneamente como el futbolista más joven de todo el Top 10. Su irrupción estelar, sumada al gran desempeño colectivo e individual de varios nombres propios tras el certamen mundialista, eleva notablemente la competitividad económica y deportiva del torneo de cara al Apertura 2026.

Gilberto Mora cumplió un gran papel en el Mundial

El Top 10 de las figuras más cotizadas de la Liga MX