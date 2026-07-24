Uno por uno, estos son los 10 jugadores más valiosos de la Liga BBVA MX en el Apertura 2026
El certamen mexicano tiene jugadores de cotizaciones elevadas y te mostramos los de mayor valor
El mercado del futbol mexicano se encuentra en plena ebullición tras la culminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Las recientes actualizaciones en las cotizaciones internacionales han rediseñado el mapa de jerarquías dentro del campeonato local, consolidando una mezcla perfecta entre futbolistas consagrados con experiencia internacional y una nueva camada de jóvenes talentos formados en las canteras nacionales que ya acaparan la atención de los principales clubes de Europa. ¿Quiénes son los jugadores de mejor cotización?
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En la cima absoluta de este listado se ubica Gilberto Mora. Con apenas 17 años, la gran joya de los Xolos de Tijuana encabeza el ranking con un valor de mercado estelar que alcanza los 25 millones de euros, sacándole una ventaja de diez millones al segundo puesto y erigiéndose simultáneamente como el futbolista más joven de todo el Top 10. Su irrupción estelar, sumada al gran desempeño colectivo e individual de varios nombres propios tras el certamen mundialista, eleva notablemente la competitividad económica y deportiva del torneo de cara al Apertura 2026.
El Top 10 de las figuras más cotizadas de la Liga MX
- 1. Gilberto Mora (Tijuana): 25 millones de euros. La máxima promesa del balompié azteca lidera el ranking con comodidad gracias a su deslumbrante proyección internacional.
- 2. Armando González (Chivas): 15 millones de euros. "La Hormiga" se afianza como el referente ofensivo del Rebaño Sagrado por su potencia, movilidad y olfato goleador.
- 3. Érick Lira (Cruz Azul): 14 millones de euros. El mediocampista defensivo consolida su lugar en el podio gracias a su inagotable despliegue, recuperación y liderazgo táctico.
- 4. Roberto Alvarado (Chivas): 10 millones de euros. Una de las cartas de desequilibrio más importantes del fútbol mexicano y habitual protagonista en el combinado nacional.
- 5. Alejandro Zendejas (América): 10 millones de euros. El extremo azulcrema destaca por su explosividad en el uno contra uno y su constante aporte ofensivo.
- 6. Marcel Ruiz (Toluca): 10 millones de euros. El metrónomo y cerebro de los Diablos Rojos, valorado por su visión de juego y absoluta inteligencia táctica.
- 7. Juan Brunetta (Tigres): 9 millones de euros. Creatividad pura, asistencias y una excelsa pegada de media distancia para el volante ofensivo del conjunto felino.
- 8. José Paradela (Necaxa): 9 millones de euros. Dinámica, conducción y gran criterio para asociarse entre líneas, convirtiéndose en uno de los fichajes más rentables del torneo.
- 9. Ángel Correa (Tigres): 8 millones de euros. Campeón del mundo con la selección argentina, aporta jerarquía internacional de élite, aunque su futuro genera expectativa ante los sondeos desde River Plate.
- 10. Brian Rodríguez (América): 8 millones de euros. Potencia, vértigo y desborde por las bandas para cerrar el selecto grupo de los futbolistas más valiosos de la competición.