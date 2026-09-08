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Zelda: Ocarina of Time Remake sorprende en el Direct por el 40 aniversario de Zelda

Nintendo celebró por todo lo alto el 40 aniversario de The Legend of Zelda con un Nintendo Direct dedicado a la franquicia y nos regaló mucha joyitas

Zelda: Ocarina of Time Remake

Escrito por: Raúl Núñez

Finalmente se revelaron nuevos detalles de uno de los proyectos más esperados por los fans: el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

El título llegará a Nintendo Switch 2 el próximo 5 de noviembre de 2026, con una reconstrucción visual completa que mantiene la esencia de la aventura original de Nintendo 64, pero incorpora importantes cambios en jugabilidad, exploración y presentación.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la evolución de los movimientos de Link. El héroe ahora puede saltar manualmente, mientras que la exploración acuática también fue modernizada con nuevas posibilidades para nadar y bucear. A esto se suma una cámara completamente libre, permitiendo recorrer Hyrule desde prácticamente cualquier ángulo.

La presentación también mostró una renovación importante de las escenas cinematográficas y de los personajes, con modelos completamente reconstruidos para aprovechar el hardware de Switch 2. Sin embargo, Nintendo parece apostar por conservar elementos reconocibles del clásico para que la nueva versión mantenga su identidad.

La Ocarina del Tiempo también tendrá nuevas funciones gracias a las capacidades de Switch 2. Entre las novedades mostradas se encuentra la posibilidad de interactuar con las melodías mediante el micrófono de la consola, mientras que la integración con Zelda Notes ofrecerá funciones adicionales durante la aventura.

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El remake tendrá un precio de 59.99 dólares en formato digital y 69.99 dólares en físico.

Pero las celebraciones no terminaron ahí. Nintendo anunció una edición especial de Nintendo Switch 2 inspirada en The Legend of Zelda, que estará disponible el 29 de octubre, acompañada por un Pro Controller y una funda temática.

También fueron presentados nuevos amiibo de Link y Zelda basados en sus diseños del remake, aunque estos llegarán en 2027.

Finalmente, Nintendo confirmó nuevos detalles de la esperada película live-action de The Legend of Zelda. La producción llevará oficialmente el título The Legend of Zelda y llegará a los cines el 30 de abril de 2027.

Con Ocarina of Time Remake, Nintendo prepara una de las grandes celebraciones del 40 aniversario de una de sus franquicias más importantes.

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