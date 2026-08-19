¿Cuántas unidades necesita vender la Nintendo Switch para convertirse en la consola más popular de la historia?

La Nintendo se ha convertido en una de las consolas más importantes y trascendentes de todos los tiempos, por lo que su consolidación a nivel mundial es una completa realidad si se relaciona con otros monstruos de la industria como, por ejemplo, la PlayStation y la Xbox.

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De hecho, la popularidad otorgada por estas dos consolas, la versión 1 y la 2, ha sido tan grande que ahora mismo puede ser comparada con las grandes consolas a nivel mundial, motivo por el cual vale conocer cuántas ventas necesita la Nintendo para ser la más vendida de todos los tiempos.

¿Cuántas consolas debe vender Nintendo para ser la más popular de la historia?

De acuerdo con información de Nintenderos y GameXplain, la Nintendo Switch se ha convertido en una de las consolas más vendidas de todos los tiempos, por lo que actualmente compite con la PlayStation 2 para quedarse con este mote a pesar de que su mercado es más rezagado.

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Las fuentes mencionan que, en estos momentos, la PlayStation 2 ha superado las 160 millones 636 mil 885 ventas. No obstante, la Nintendo Switch la sigue de cerca con un promedio de 156 millones 590 mil ventas, por lo que son poco más de 4 millones las que separan a una de la otra.

Este dato es interesante, pues demuestra el nivel de popularidad que la Nintendo Switch ha tenido en todo el mundo. Además, su segunda versión ha competido directamente con la PlayStation 5 y la Xbox Series X|S, lo cual habla de la popularidad que ha ganado en los últimos meses.

¿Cuál es el costo de la Nintendo Switch 1 y 2 en México?

A pesar de que en México es la Xbox quien continúa dominando el mercado, la realidad es que la Nintendo Switch 1 y 2 crecen a pasos agigantados y esto deriva, en gran parte, a su costo. Y es que, mientras la original tiene un valor de 5,800 a 7,000 pesos, la 2 vale entre 13,600 y 14,900 pesos.