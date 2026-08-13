Conoce los 3 mejores juegos exclusivos de la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 se ha convertido en una de las consolas más vendidas y populares desde su lanzamiento hace poco más de un año, por lo que son millones de personas, en México y el mundo, las que han consolidado muchos momentos de diversión bajo este formato.

Tal situación deriva no solo de la facilidad para entretenerse en esta consola, sino también a los innumerables títulos exclusivos con los que cuenta y que la hacen diferente a la PlayStation y la Xbox. Por tal motivo, aquí conocerás las mejores opciones que la Nintendo Switch 2 tiene para ofrecer.

¿Cuáles son los 3 mejores juegos exclusivos de la Nintendo Switch 2?

Donkey Kong Bananza : Considerado el simio más famoso en la historia de los videojuegos, la realidad es que Donkey Kong se ha ganado el mote de uno de los favoritos para la Nintendo Switch 2 gracias a la forma en cómo puedes destruir todo a tu paso a través de este personaje.

: Considerado el simio más famoso en la historia de los videojuegos, la realidad es que se ha ganado el mote de uno de los favoritos para la gracias a la forma en cómo puedes destruir todo a tu paso a través de este personaje. Pokémon Pokopia: Se trata de una de las sorpresas más grandes que la Nintendo Switch 2 ha tenido en el año gracias a su mezcla de simulación social, así como la gestión de los pokemones y la necesidad de construir un sistema idóneo y adecuado para cada uno de ellos.

Donkey Kong Bananza, a brand-new 3D platforming action adventure is coming exclusively to #NintendoSwitch2 on July 17! #NintendoDirect pic.twitter.com/79mWd3gDja — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 2, 2025

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Mario Kart World: Posiblemente, el más importante en este apartado. Mario Kart cuenta con la modalidad de Mundo Abierto, así como nuevos modos de juego, carreteras espectaculares, un total de 24 jugadores y, finalmente, una historia que debes conocer en torno a este personaje.

Mención honorífica: Yoshi and the Mysterious Book

Se trata de una propuesta totalmente diferente que fue desarrollada por Good-Feel y que, desde su lanzamiento, ha logrado absorber a distintos usuarios gracias a una aventura en donde Yoshi tendrá que enfrentar plataformas y personajes que hacen de este título uno realmente acogedor para el público.