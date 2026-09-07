Todo listo para BlizzCon 2026: Blizzard publica la guía oficial, mapas y recompensas digitales

Blizzard Entertainment ha publicado la guía oficial "Todo lo que debes saber antes de ir" para la BlizzCon 2026, revelando el cronograma de actividades, el mapa del recinto y los detalles de transmisión para la convención que volverá al Anaheim Convention Center los días 12 y 13 de septiembre.

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Para los fanáticos que asistirán en persona, el mapa del evento anticipa áreas dedicadas a la Feria de la Luna Negra, la tienda de merchandising, la tradicional Noche de la Comunidad, la Marcha de los múrlocs y diversas zonas de cosplay y esports. Sin embargo, la organización confirmó que varios espacios dentro del mapa y secciones del programa permanecerán ocultos hasta ser revelados en vivo durante la ceremonia de apertura.

Por su parte, la comunidad global podrá seguir toda la acción desde casa de forma totalmente gratuita. La transmisión oficial cubrirá la inauguración, los paneles principales y los torneos competitivos a través de los canales de Blizzard en Twitch, YouTube y la aplicación Battle.net. Además, los espectadores que sintonicen las transmisiones en plataformas seleccionadas podrán obtener drops y recompensas exclusivas dentro de los juegos.

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Como parte de los festejos, los paquetes digitales ya se encuentran disponibles en la tienda de Battle.net hasta el 28 de septiembre. Estas colecciones ofrecen cosméticos y objetos temáticos para entregas como World of Warcraft, Overwatch, Diablo IV, Diablo Immortal y Hearthstone. Asimismo, los usuarios podrán reclamar recompensas gratuitas por tiempo limitado para Heroes of the Storm y StarCraft II sin costo alguno, consolidando el regreso de una de las celebraciones más esperadas de la industria.