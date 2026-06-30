La BlizzCon 2026 le abre las puertas a los esports

La BlizzCon 2026 tendrá lugar el 12 y 13 de septiembre en el Anaheim Convention Center. Quienes no puedan asistir en persona podrán ver la acción en vivo en la transmisión oficial de la BlizzCon.

Blizzard Entertainment anunció hoy nuevos detalles sobre la alineación de los esports de la BlizzCon 2026, con los jugadores y equipos que competirán en las partidas clásicas de la Blizzard Classic Cup junto a las actualizaciones más recientes de la clasificación de la Copa mundial de Overwatch, el Tour de maestros de Hearthstone, el Arena World Championship de World of Warcraft y el Torneo de calabozos míticos internacional de camino a la BlizzCon.

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Blizzard Classic Cup

Durante los dos días de la BlizzCon, regresarán competidores legendarios al escenario liderados por los capitanes de la Classic Cup Nick “Tasteless” Plott y Dan “Artosis” Stemkoski, quienes se enfrentarán por el orgullo, el legado y los puntos camino al trofeo de la Classic Cup. Las partidas clásicas reveladas hace poco incluyen:

September can't come soon enough.



See you at BlizzCon. 🏆 pic.twitter.com/aoHaGk2ZTk — Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) June 30, 2026

StarCraft: Remastered – BoxeR vs. Nal_rA

Dos íconos de Guerra de Especies regresan para ser el centro de atención: BoxeR, uno de los competidores más influyentes de los esports, y Nal_rA, uno de los jugadores protoss más condecorados de StarCraft.

StarCraft II – IdrA vs. MC

Regresa un enfrentamiento clásico de la era de Wings of Liberty, ya que IdrA y MC reavivan una de las rivalidades más candentes de StarCraft II.

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Heroes of the Storm – Dignitas vs. Gen.G

Heroes of the Storm regresa a la BlizzCon con un tributo a las Finales del Heroes of the Storm Global Championship (HGC) 2018, ya que Dignitas y Gen.G nos traen alineaciones cargadas de veteranos de la BlizzCon para una revancha esperada hace años.

The Overwatch World Cup Top 16 are heading to the Group Stage. 🌍



Who's making it all the way to BlizzCon? pic.twitter.com/0glBxkUKYv — Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) June 30, 2026

Warcraft III – ToD vs. TeD

Dos campeones consagrados de Warcraft III se enfrentan en una partida clásica que celebra años de historia competitiva, linajes de campeones y una rivalidad legendaria. Esto es solo el comienzo para la Blizzard Classic Cup con más detalles sobre las partidas de entretenimiento que llegarán más cerca de la fecha de la BlizzCon.

En el gran ecosistema de los esports de la BlizzCon 2026, los mejores jugadores del mundo se aseguran su lugar para la Copa mundial de Overwatch, el Tour de maestros de Hearthstone, el Arena World Championship de World of Warcraft y el Torneo de calabozos míticos internacional. No te pierdas las últimas novedades mientras nos preparamos para una competencia donde hay mucho en juego en el escenario de la BlizzCon.