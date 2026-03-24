BlizzCon 2026 apostará fuerte por los esports con torneos de élite y leyendas competitivas

Los deportes electrónicos tendrán un papel central en BlizzCon 2026, donde Blizzard Entertainment prepara una de las ediciones más competitivas del evento con campeonatos internacionales, jugadores históricos y una nueva competición que promete grandes rivalidades.

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El evento se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre de 2026 en el Anaheim Convention Center, reuniendo a algunos de los mejores jugadores del mundo en distintas disciplinas competitivas del ecosistema Blizzard.

Una nueva competencia: Blizzard Classic CupUna de las grandes novedades será la Blizzard Classic Cup, un nuevo torneo por equipos que buscará rendir homenaje a los títulos clásicos competitivos de la desarrolladora. Esta competencia incluirá juegos emblemáticos como:

Heroes of the Storm

StarCraft: Remastered

StarCraft II

Warcraft III: Reforged

El torneo contará con figuras reconocidas de la escena competitiva, bajo la capitanía de los comentaristas y personalidades de esports Nick Plott (Tasteless) y Dan Stemkoski (Artosis), dos nombres muy respetados dentro de la comunidad de StarCraft.

Regresan los grandes campeonatos mundialesBlizzCon también será el escenario de las finales de algunos de los torneos más importantes del ecosistema competitivo de Blizzard.

En World of Warcraft, regresan el Arena World Championship (AWC) y el Mythic Dungeon International (MDI), dos de las competiciones más importantes del MMORPG, destacando el regreso de la región china al AWC y las intensas carreras contra reloj del MDI.

Por su parte, Overwatch celebrará los 10 años de su escena competitiva con el regreso de la Copa Mundial de Overwatch, donde 30 selecciones nacionales competirán en clasificatorias globales por el prestigio internacional.

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Finalmente, Hearthstone tendrá presencia con el Tour de Maestros, donde los mejores jugadores del circuito 2026 buscarán coronarse campeones frente al público en vivo.

Un evento imperdible para los fans competitivosCon este anuncio, Blizzard reafirma su compromiso con los esports y su comunidad competitiva, consolidando a BlizzCon como uno de los escenarios más importantes para el gaming profesional a nivel mundial.