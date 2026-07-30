TODOS los expedientes que la FIFA abrirá contra Argentina: lista completa y detalles

La participación de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ terminó con una derrota ante España en la final, pero las consecuencias podrían extenderse durante los próximos meses. La FIFA inició diferentes procedimientos disciplinarios contra la AFA, varios futbolistas y un integrante del cuerpo técnico.

Las investigaciones abarcan desde los incidentes ocurridos después del partido decisivo hasta cánticos discriminatorios, incumplimientos de seguridad y la exhibición de mensajes considerados ajenos al deporte.

Cuáles son todos los expedientes de FIFA contra Argentina

La Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un procedimiento general contra la Asociación del Futbol Argentino por posibles incumplimientos de cuatro artículos de su Código Disciplinario.

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También inició causas individuales contra Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala. Entre los cuatro argentinos acumulan ocho cargos:



Leandro Paredes: tres cargos por presunta agresión.

Nahuel Molina: dos cargos por agresión, uno consumado y otro en grado de tentativa.

Nahuel Molina: un cargo adicional por conducta antideportiva.

Roberto Ayala: un cargo por presunta agresión.

Thiago Almada: un cargo por conducta antideportiva.

Los señalados tendrán la oportunidad de presentar sus descargos antes de que la Comisión Disciplinaria tome una decisión.

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Por qué la FIFA abrió un expediente contra la AFA

El procedimiento contra la AFA incluye posibles infracciones de los artículos 13, 14, 15 y 17. La investigación contempla diferentes hechos registrados durante los partidos de Argentina en la justa veraniega.

La FIFA mencionó cánticos y gestos discriminatorios, retrasos en el inicio de los encuentros, incumplimientos de los protocolos de partido y seguridad, mensajes inapropiados y lanzamiento de objetos desde las tribunas.

Argentina|Agustin Marcarian/REUTERS

Dentro de este expediente también aparece la bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, exhibida por varios jugadores después de eliminar a Inglaterra en las semifinales.

El mensaje podría infringir el artículo 13.2.c, que prohíbe utilizar un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas al deporte. Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez sostuvieron la bandera, aunque FIFA no anunció procedimientos individuales contra ellos.

Qué sanciones podría imponer la FIFA

El artículo 14.1.i establece una suspensión mínima de tres partidos o un periodo equivalente por agredir a un adversario u otra persona. La conducta antideportiva, contemplada en el artículo 14.1.b, puede castigarse con al menos un encuentro.

La AFA podría recibir multas, reducción de aforo, partidos a puerta cerrada, medidas adicionales de seguridad o la obligación de implementar un plan contra la discriminación.

Hasta el momento, FIFA no anunció sanciones ni fijó una fecha para publicar las resoluciones. Tampoco confirmó que Argentina corra riesgo de ser excluida del Mundial 2030. Esa posibilidad figura entre las medidas generales para casos graves, pero actualmente no existe una determinación que apunte hacia ese escenario.