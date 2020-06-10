Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, sin “gran esplendor”
Los Juegos Olímpicos serán más simples de lo que se esperaban, según indicaron los organizadores. La razón de esto ha sido el COVID-19.
Tokio, Japón. El presidente ejecutivo de Tokio 2020, Toshiro Muto, dijo el miércoles que los aplazados Juegos Olímpicos del próximo año "no tendrán un gran esplendor" y serán simplificados.
Los Juegos, que estaba previsto originalmente que se celebraran el mes próximo, fueron aplazados un año en marzo por el Comité Olímpico Internacional y el gobierno japonés por la pandemia del COVID-19.
Los organizadores de los Juegos de Tokio añadieron que están trabajando en más de 200 ideas para simplificar y reducir los costos del evento reagendado.
Reuters