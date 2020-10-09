Tokyo celebra el poco impacto económico de la pandemia

Este miércoles se han reunido los miembros del Comité Olímpico Internacional con los organizadores de los Juegos Tokio 2020, para hacer una valoración financiera de la justa aplazada para el verano del 2021. De dicha reunión resultó una estimación positiva de ahorro económico tras el panorama catastrófico que suponía la postergación. El reporte arrojó una cifra de 280 millones de dólares a favor, resultado del recorte y simplificación de eventos y gastos “superfluos”.

Esta noticia resulta motivadora, para todos aquellos que teníamos aún dudas sobre el éxito de la edición de estos juegos, pese a reconocer la extraordinaria organización de los japoneses. Y no sólo la noticia es alentadora para quienes estamos alrededor del evento, sino principalmente para los atletas, quienes aún no tenían claro del todo el panorama de la más importante competencia de su vida.

Habrá prohibiciones para los visitantes a Tokio

En dicha reunión se ha determinado, de igual manera, que queda prohibida la movilización de todos los participantes acreditados dentro del país, como parte de los protocolos sanitarios, y sólo podrán desplazarse a los lugares que les han sido asignados. En dicho sentido, la medida afecta económicamente al sector turístico nipón, que estimaba una derrama histórica.

Después de todo lo que se ha llevado la pandemia en estos últimos meses, “de lo perdido lo que aparezca” y, aparentemente, el rescate del evento deportivo más importante del mundo, se desarrollará entonces sin contratiempos.