Hay nuevas noticias sobre Marcel Ruiz y su estado de salud: iría o no a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Marcel Ruiz solía ser una pieza fija en la convocatoria de Javier Aguirre para la Selección Mexicana. Sin embargo, una lesión en su rodilla le impidió volver a jugar de forma oficial y su presencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se convirtió en una epopeya. A pesar de los rumores sobre su posible ausencia, una información de último momento remarca que el jugador podría volver a las canchas antes de lo esperado.

En los últimos días, se dio a conocer que Marcel Ruiz padece de una ruptura parcial de ligamento cruzado y, a pesar de que se trata de una lesión delicada, todo parece indicar que estará presente en la Copa del Mundo. Pese a la gravedad de la lesión, el futbolista de los Diablos Rojos logró mantener su rodilla estable, lo que le permitiría regresar al terreno de juego en tiempo récord.

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El periodista Rubén Rodríguez reveló que Ruiz visitó a tres especialistas para analizar la gravedad de su lesión. La misma sorprendió a los médicos, ya que si bien existe la ruptura parcial del ligamento cruzado, su rodilla se encuentra estable. Otro de los detalles importantes acerca de la situación de Marcel es que no presenta dolor y puede caminar sin problemas. Gracias a ello, se evitó la operación.

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Cabe destacar que el mediocampista de 25 años no ha vuelto a jugar desde que se presentó la lesión, pero se mantiene en rehabilitación para poder mejorar la fuerza de su rodilla y regresar a las canchas antes de lo previsto. Incluso ya habría una fecha para su vuelta en la Liga BBVA MX y Javier Aguirre se mantiene atento a su evolución.

|Crédito: Toluca FC

La fecha en la que Marcel Ruiz volvería a jugar

Diversos reportes mencionan que el centrocampista estaría de regreso en aproximadamente tres semanas. Esto significa que Marcel Ruiz podría volver a jugar con Toluca en la Jornada 16 cuando visiten a Mazatlán. Otra opción es volver a sumar minutos frente a Club León en la última fecha de la Fase Regular del Clausura 2026, partido que se jugará en el Estadio Nemesio Diez.

México acepta esperar a Marcel Ruiz

La fuente mencionada explicó que desde la Selección Mexicana aceptan esperar la evolución de Ruiz, aunque solamente lo llevarán al Mundial si se encuentra el cien por cien físicamente. De lo contrario, se quedará en casa para terminar con su recuperación de forma completa. Mientras tanto, Marcel planea regresar a jugar con Toluca en las últimas jornadas de la Liga BBVA MX para probar su rodilla en un partido oficial.

Aferrado a su sueño de jugar su primera Copa del Mundo con México, el mediocampista hará todo lo posible por estar presente y ayudar al equipo desde su lugar. Sin embargo, todo dependerá de cómo reaccione su rodilla en las próximas semanas.

