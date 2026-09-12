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América recibe dos NOTICIAS una buena y una malísima, antes de enfrentar a Cruz Azul en la Jornada 8 de la Liga MX

América enfrenta de visita a Cruz Azul este sábado en la Jornada 8 de la Liga MX; el Ame sub 21 logró una victoria sobre los celestes también este sábado.

malagon liga mx cruz azul america

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

América visita administrativamente a Cruz Azul este sábado 12 de septiembre, en actividad de la Jornada 7 de la Liga MX. El partido es uno de los más atractivos de la jornada por la rivalidad que arrastran, los aficionados en multitudes de ambas escuadras y el orgullo que sale a flote cada vez que se miden. En el marco del partido, el Ame ha recibido dos noticias, una buena y una muy mala.

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Y es que más temprano, en actividad de los equipos SUB 21 de ambos equipos, se enfrentaron en La Noria, centro de trabajo de los celestes, y ahí el arquero Luis Ángel Malagón que ha logrado regresar tras la ruptura de Talón de Aquiles, no tuvo su mejor presentación regalando un gol de forma grosera, poniendo a su equipo contra las cueras, comprotiendo no solo a su propia escuadra, sino su confianza para retornar, llamar la atención de Guillermo Almada y buscar un puesto en el cuadro titular de las Águilas.

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En la jugada del gol que cayó al minuto 38', sucedió cuando la defensa se intentó apoyar en Malagón que estaba unos cinco metros fuera del área grande, si bien el pase ya era comprometido, el portero empeoró la situación, cuando bajó la mirada y no revisó que el delantero estaba ya casi encima de él.

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Todavía Malagón detuvo el balón y cuando se perfilaba para despejar lejos, el delantero ya estaba en camino con el balón rumbo al arco de América, lo que hizo que Malagón corriera desesperado tratando de evitar el gol, pero fue tardía la reacción e Iñigo disparó para anotar el 1-0.

Malagón se tumbó con la cara al sol y se llevó las manos al rostro.

América remontó y pudo sacar la victoria ante Cruz Azul

En ese encuentro, lo más positivo y la buena noticia para el América es que el equipo se supo reponer y pese a la situación que dejó la mala salida de Malagón, vencieron 1-2 como visitantes.

Hora del partido Cruz Azul vs América de la Liga MX

El silbatazo inicial del partido de futbol de la Jornada 7 de Cruz Azul ante América, arrancará a las 9:15 de la noche, tiempo del centro de México.

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