Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Toluca vs Atlético de San Luis: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 17 de octubre, partido de la Jornada 12 de la Liga BBVA MX; marcador online

Sigue EN VIVO y GRATIS el Toluca vs Atlético de San Luis, partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Toluca vs Atlético de San Luis en vivo

Escrito por: Iván Vilchis

Sigue la actividad de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los juegos llamativos es el Toluca vs Atlético de San Luis que inicia en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México.

  • Toluca vs Atlético de San Luis
  • Hora: 19:05 horas tiempo del centro de México
  • Lugar: Estadio Nemesio Diez

Los Diablos Rojos llegan ubicados en el tercer lugar de la tabla con 20 puntos luego de tener 6 victorias, 2 empates y 3 derrotas, con 25 goles a favor y 15 recibidos. Sus resultados recientes han sido:

  • Derrota 3-2 en Tigres (Jornada 11).
  • Empate 3-3 en Cruz Azul.
  • Derrota 2-3 en casa ante Santos Laguna.

Por otra parte, Atlético de San Luis llega en el lugar 15 de la tabla con 12 puntos tras tener 3 victorias, 3 empates y 5 derrotas, con 15 goles a favor y 20 en contra.

Tags relacionados
Toluca FC Atlético de San Luis

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

MINEIRO VS CORITIBA FECHA.png

Brasileirao| ⁠Mineiro vs Coritiba

Ver en vivo
3:37 p. m.
São Paulo vs Vasco da Gama FECHA.png

Brasileirao| ⁠São Paulo vs Vasco da Gama

6:01 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca | Ángel ‘Camaleón’ Ayala vs Rubén Lezama

11:01 p. m.
Fluminense vs Santos FECHA.png

Brasileirao| ⁠⁠Fluminense vs Santos

12:55 p. m.
18 OCT
Bahía vs Flamengo FECHA.png

Brasileirao| ⁠Bahía vs Flamengo

3:25 p. m.
18 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
19 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
19 OCT
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
19 OCT
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
19 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
19 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
20 OCT
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
20 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
20 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
21 OCT
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
21 OCT