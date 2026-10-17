Toluca vs Atlético de San Luis: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 17 de octubre, partido de la Jornada 12 de la Liga BBVA MX; marcador online
Sigue EN VIVO y GRATIS el Toluca vs Atlético de San Luis, partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
Sigue la actividad de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los juegos llamativos es el Toluca vs Atlético de San Luis que inicia en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México.
- Toluca vs Atlético de San Luis
- Hora: 19:05 horas tiempo del centro de México
- Lugar: Estadio Nemesio Diez
Los Diablos Rojos llegan ubicados en el tercer lugar de la tabla con 20 puntos luego de tener 6 victorias, 2 empates y 3 derrotas, con 25 goles a favor y 15 recibidos. Sus resultados recientes han sido:
- Derrota 3-2 en Tigres (Jornada 11).
- Empate 3-3 en Cruz Azul.
- Derrota 2-3 en casa ante Santos Laguna.
El plan perfecto para hoy 🤩🍿 pic.twitter.com/KLOkgJtlKL— Toluca FC (@TolucaFC) October 17, 2026
Por otra parte, Atlético de San Luis llega en el lugar 15 de la tabla con 12 puntos tras tener 3 victorias, 3 empates y 5 derrotas, con 15 goles a favor y 20 en contra.