Toluca vs Bravos de Juárez: Alineaciones de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Toluca recibe esta noche a los Bravos de Juárez en el Estadio Nemesio Diez con la misión de asegurar su boleto a las semifinales del Apertura 2025. El duelo inicia a las 19:05 horas (Centro de México) y podrás disfrutarlo a través de la señal de Canal 7 y todas las plataformas digitales de Azteca Deportes.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed afronta la vuelta con la calma que brinda el marcador global a su favor de 2-1. Además de la ventaja, el Toluca cuenta con el beneficio de la posición en la tabla, lo que obliga a Juárez a imponerse por dos goles para mantenerse en la competencia.

Bravos llega a la capital mexiquense con la necesidad de ejecutar un partido sin margen de error, aunque mostró carácter en la ida, los fallos defensivos condicionaron el desarrollo del encuentro. Para aspirar a la remontada, el cuadro fronterizo necesita precisión en un escenario donde la altitud y el ambiente suelen influir en el ritmo del juego.

El atacante portugués se mantiene como referente ofensivo de los mexiquenses por su capacidad para proteger el balón y definir en momentos clave. En contraste, Juárez está obligado a adelantar líneas desde los primeros minutos, un planteamiento que podría abrir espacios para transiciones rápidas encabezadas por Marcel Ruiz o Jesús Angulo.

Los 11 de Toluca:

Hugo González, Diego Barbosa, Antonio Briseño, Andres Pereira, Jesús Gallardo, Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Marcel Ruiz (c), Helinho y Paulinho.

Los 11 de Juárez:

Sebastián Jurada (c), Jesús Murillo, Manuel Mayorga, Diego Ochoa, Denzell García, Guilherme Castiho, José Rodríguez, Rodolfo Pizarro, Homer Martínez, Ian Torres y Oscar Estupiñan

