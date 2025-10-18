Toluca 0-0 Querétaro: Ver EN VIVO y GRATIS en partido de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Sigue EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido del encuentro Toluca vs Querétaro partido de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Este sábado 18 de octubre del 2025, se enfrentan Toluca vs Querétaro en el estadio Nemesio Díez en punto de las 17 horas tiempo del centro de México.
El encuentro lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de azteca siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. El juego tendrá la narración y el análisis de Carlos ‘Warrior’ Guerrero, David Medrano, Jesus Joel Fuentes y Omar Villarreal.