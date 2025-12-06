Toluca vs Rayados de Monterrey: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Liguilla del Apertura 2025?

Continúan las emociones de la Fiesta Grande del futbol mexicano y este sábado 6 de diciembre se llevará a cabo el partido entre Toluca y Rayados de Monterrey correspondiente a la vuelta de las semifinales del Apertura 2025 de la Liga BBBA MX, encuentro que podrás disfrutar completamente en vivo y gratis a través de la inigualable señal de Azteca 7 en televisión abierta y en el sitio web oficial de aztecadeportes.com .

Por si fuera poco, tendrás la compañía de los mejores narradores y comentaristas del mundo como lo son Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Álvaro López Sordo.

Toluca vs Rayados de Monterrey, fecha y horario del partido de vuelta de la semifinal del Apertura 2025

El partido de vuelta de la semifinal del Apertura 2025 entre Toluca y Rayados de Monterrey se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México y se disputará en el mítico Estadio Nemesio Díez también conocido como La Bombonera, en donde los Diablos Rojos suelen hacerse fuertes frente a su fiel afición.

Toluca vs Rayados de Monterrey:



Fecha : Sábado 6 de diciembre de 2025

: Sábado 6 de diciembre de 2025 Horario : 6:50 pm tiempo del centro de México

: 6:50 pm tiempo del centro de México Sede : Estadio Nemesio Díez, Toluca, Estado de México

: Estadio Nemesio Díez, Toluca, Estado de México Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com

¿Qué necesitan Toluca y Rayados de Monterrey para avanzar a la gran final del Apertura 2025?

En el partido de ida disputado en el Estadio BBVA Bancomer, los Rayados de Monterrey derrotaron 1-0 a los Diablos Rojos con una solitaria anotación de Germán Berterame, suficiente para sacar una importante ventaja ante el líder general del torneo y aún campeón defensor en el futbol mexicano. Ante esto, el conjunto dirigido por Antonio "Turco" Mohamed necesita un triunfo por cualquier marcador para clasificar a la final.

Lo que necesita Toluca para avanzar a la final : Ganar por cualquier marcador en el Nemesio Díez , el empate en marcador global le da el pase por mejor posición en la tabla general.

: Ganar por cualquier marcador en el , el empate en marcador global le da el pase por mejor posición en la tabla general. Lo que necesita Rayados de Monterrey a la final: Ganar o empatar en el partido de vuelta por cualquier marcador.

Toluca vs Rayados de Monterrey, ¿quién es el favorito en el partido de vuelta de la semifinal del Apertura 2025?

De acuerdo a las casas de apuestas, los Diablos Rojos del Toluca son claros favoritos y por amplio margen para llevarse el triunfo en el partido de vuelta ante Rayados y por ende clasificar a la gran final del Apertura 2025 para buscar el bicampeonato.

Toluca vs Rayados, favorito para ganar el partido:

Toluca: -200

Empate: +375

Rayados de Monterrey: +400