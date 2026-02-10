Toluca ya definió el futuro de Paulinho y esto es lo que pasó tras el fin de su contrato

Toluca hizo lo inesperado y ya definió el futuro de Paulinho, pues en el arranque de este Clausura 2026 le renovó su contrato por 3 años más, por lo que el portugués, quien marcó el gol del empate contra Cruz Azul en la jornada 5 , seguirá siendo escarlata hasta 2029, cuando tenga 36 años.

“Desde su llegada a Toluca, Paulinho ha demostrado su destacado talento como jugador, su profesionalismo y compromiso con los Diablos, logrando hacer historia como tricampeón de goleo individual de la Liga [BBVA] MX”, informó en un comunicado el club escarlata, que enfrentará en la jornada 6 a Xolos y será transmitido por TV Azteca Deportes.

El delantero y los Diabos Rojos renovaron contrato por 3 años más.|Toluca FC

De acuerdo con Transfermarkt, el portugués arribó al futbol mexicano en verano de 2024 con un contrato de 3 años, que vencía en mayo de 2027, pero ahora con su renovación el delantero jugará hasta 2029

Los números de Paulinho con Toluca

El delantero solo había jugado en equipos de su país, por lo que en verano de 2024 emprendió su primera aventura fuera de Portugal con Toluca, donde demostró su gran talento y olfato goleador desde el primer torneo al consagrarse como campeón de goleo en el Apertura 2024.

En su andar con los Diablos Rojos, ha conquistado 3 campeonatos de goleo gracias a sus 48 anotaciones y 10 asistencias, que lo han llevado a consolidarse como uno de los referentes de la plantilla de Antonio “Turco” Mohamed.

El portugués ha sido pieza clave en el club, que de momento va que vuela para marcar época, ya que tan solo en 2025 conquistaron 4 títulos: un bicampeonato de la Liga BBVA MX, Campeón de Campeones y la Campeones Cup del año pasado.

En el arranque del Clausura 2026, Paulinho suma apenas un gol en 4 partidos disputados y el equipo marcha en sexto lugar. No obstante, ambos son contendientes a volverse a llevar los títulos de goleo y de la Liga BBVA MX, respectivamente.