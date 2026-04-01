¿Tom Brady estará en Wrestlemania 42? Este es el rumor que circula en redes

En las últimas horas ha circulado un rumor que habla de la posibilidad de ver a Tom Brady, leyenda de la NFL y de los Patriotas de Nueva Inglaterra, como uno de los invitados especiales de la WWE para Wrestlemania 42, el evento más importante que tienen a lo largo del año.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Para dar un poco de contexto, vale decir que Tom Brady se ha convertido en una de las personalidades deportivas más importantes que existen en los Estados Unidos. Por tal motivo, desde hace unos días se ha hablado de su posible participación en Wrestlemania 42, evento de la WWE.

¿Tom Brady estará en la WWE para Wrestlemania 42?

De acuerdo con información del portal Wrestling Observer Newsletter, la WWE tendría algunas negociaciones activas con Tom Brady a fin de conocer su interés por participar como invitado especial en Wrestlemania 42, evento que se llevará a cabo entre el 18 y 19 de abril del 2026.

Messi, Cristiano y los futbolistas que jugarían su última Copa Mundial de la FIFA en 2026

Checo Pérez hace historia en la F1; ¿cuántas temporadas ha terminado y qué pilotos lo superan?

Tom Brady goes off on WWE:



“All their stuff is so cute and scripted and they know what’s going on, in a Football game you don’t know — There’s no fake BS we do in American Football.”



(via @SInow)



pic.twitter.com/KN8vDGZZHG — Wrestle Ops (@WrestleOps) March 19, 2026

La intención de la WWE no solo es que Tom Brady sea un invitado especial de la empresa, sino que el propio deportista forme parte de algún combate activo. Eso sí, la fuente menciona que hasta el momento no existe ningún acuerdo con la estrella de la NFL, por lo que habrá que estar atentos a los próximos días.

Dave Meltzer, editor de la fuente, declaró que los rumores de su aparición en Wrestlemania 42 comenzaron a partir de los intentos de la WWE por registrar algunas marcas comerciales para su evento, lo anterior entendiendo el impacto que el nombre de Tom genera a nivel Norteamérica.

¿Contra quién se enfrentaría Tom Brady en Wrestlemania 42?

Es en redes sociales en donde Tom Brady y Logan Paul han comenzado una especie de enemistad a través de las declaraciones del mismo Brady, quien aseguró que la lucha libre es “falsa”. De concretarse este hecho, se trataría de un combate lleno de mucha expectativa para la WWE, aunque vale decir que, con el campeonato de parejas obtenido el lunes pasado con Austin Theory, el enfrentarse a Logan luce cada vez más complicado.

