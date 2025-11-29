deportes
¡Toño Rodríguez EN PLAN GRANDE! Nueva atajada que salva a Xolos

Toño Rodríguez vuelve a ser figura absoluta en la Liguilla. Con una ataj’adón brutal, el arquero de Xolos evitó un gol cantado y mantuvo con vida a Tijuana en un partido decisivo del Apertura 2025. Sus reflejos, colocación y lectura de la jugada lo confirman como uno de los porteros más determinantes del torneo.

