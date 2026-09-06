Fue capitán a los 21 años con el Arsenal, pero sus problemas con el alcohol lo obligaron a crear una clínica de ayuda

El Arsenal es considerado uno de los equipos más representativos e influyentes que existen dentro de la Premier League y del futbol del viejo continente en general, motivo por el cual la mayoría de los jugadores que pasan por el cuadro gunner tienen muchas historias que contar.

Arsenal presenta su uniforme para la campana 2016 2017

Una muestra de ello, que se presentó hace varias décadas, fue Tony Adams, futbolista que pasó a la historia por ser capitán del Arsenal con apenas 21 años de edad pero que, sin embargo, también se recordará por haber hecho algo por aquellos jugadores con problemas de alcohol.

Tony Adams y la forma en cómo trascendió en el Arsenal

A nivel futbolístico, Tony Adams es considerado uno de los defensores más importantes en la historia del Arsenal, club en donde estuvo durante 19 años y en donde formó parte de una escuadra que le concedió la capitanía cuando apenas tenía 21 años de edad, cinta que mantuvo durante 14 años.

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Happy birthday to our Mr Arsenal Tony Adams



🏆4 League Titles

🏆3 FA Cup

🏆2 League Cup

🏆1 Football Centenary Trophy

🏆2 FA Charity Shield

🏆1 European Cup Winners' Cup@Arsenal @TonyAdams



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Adams, además, destaca por ser el único futbolista del Arsenal y de la Premier League en haber sido capitán de un equipo durante tres décadas distintas y por ser un pilar defensivo en una época dorada con el club y selección, pues con Inglaterra disputó 66 juegos y formó parte de la Copa Mundial de la FIFA 1998.

¿Tony Adams sufrió problemas de alcoholismo?

Adams tuvo serios y complicados problemas con el alcohol durante su etapa en el Arsenal. De hecho, en 1990 chocó su automóvil contra un muro mientras conducía bajo los efectos de esta sustancia, hecho que lo llegó a cumplir una condena de poco menos de dos meses en prisión.

Seis años después admitió sus problemas con el alcohol y, gracias a la ayuda médica, mantuvo su sobriedad a partir de ese año. Fue así como, en el año 2000, fundó la clínica Sporting Chance, la cual no es más que un centro que ayuda a los deportistas que enfrentan una situación similar a la que él vivió en el pasado.