Grandes Ligas: Top de momentos de la postemporada 2025

La Serie Mundial 2025 ya es historia, pero los ecos de un octubre inolvidable siguen resonando. Desde el jonrón de Miguel Rojas que cambió el destino del Juego 7, hasta la actuación irrepetible de Shohei Ohtani en la Serie de Campeonato, esta postemporada fue una muestra de drama, talento y momentos que quedarán grabados en la memoria del beisbol.

Cada serie tuvo su propio protagonista. En la Serie del Comodín, Dillon Dingler silenció a su afición local con un cuadrangular decisivo que envió a los Tigers a la siguiente ronda, mientras que el novato japonés Roki Sasaki se ganó el respeto de todos al lanzar fuego puro en el cierre del Juego 2 para los Dodgers.

El mes de los héroes anónimos

En el clásico Yankees-Red Sox, Cam Schlittler se convirtió en leyenda al lanzar ocho entradas sin permitir carrera ni base por bolas, mientras que Pete Crow-Armstrong salvó el día con una atrapada imposible que impulsó a los Cubs. En la Liga Americana, Vladimir Guerrero Jr. volvió a brillar con poder y liderazgo, firmando una serie para el recuerdo ante los Yankees.

Los Brewers también encontraron a su héroe en Andrew Vaughn, cuyo batazo en el Juego 5 acabó con una larga sequía en playoffs, mientras que el venezolano Leo Rivas se dio el lujo de empatar un juego clave en su cumpleaños, en una de las series más emocionantes del año entre Mariners y Tigers.

Ohtani, Springer y el drama del Juego 7

En la Liga Nacional, el dominicano Teoscar Hernández cambió la historia con un jonrón monumental ante Filadelfia, pero el momento cumbre llegó con Shohei Ohtani, quien logró algo nunca visto: 10 ponches desde la loma y tres jonrones en el mismo juego, sellando el pase de los Dodgers a la Serie Mundial.

Y cuando Toronto soñaba con romper su sequía de títulos, George Springer levantó al Rogers Centre con un jonrón épico que los llevó a la final. Sin embargo, en el último suspiro, la defensa de Mookie Betts selló el campeonato para Los Ángeles.

Una postemporada para la historia, con finales de película, emociones intensas y la confirmación de que en el béisbol, basta "solo un pitcheo" para cambiarlo todo.

