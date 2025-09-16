Tottenham vs Villarreal en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la jornada 1 de la UEFA Champions League hoy 16 de septiembre?; marcador online

Se abren las puertas de la competición internacional de clubes más importantea nivel de clubes en el futbol; la UEFA Champions League. Para la jornada 1 del certamen, el Tottenham Hotspur recibirá en Londres al Villarreal en un duelo de pronóstico reservado entre dos equipos que buscarán dar la sorpresa esta temporada.

Thomas Frank y sus pupilos querrán sacar las tres unidades en casa y dejar en claro que la UEFA Europa League que ganaron la temporada pasada no fue casualidad. Por otro lado, el club ibérico viene de caer en Liga ante el Atlético de Madrid y buscará recuperar sensaciones en patio ajeno.