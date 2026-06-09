Trabajo virtual y clases suspendidas: CDMX se para por el Mundial 2026

La administración pública de México publicó este martes que implementará una estrategia regulatoria de gran alcance para contener el impacto vial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en CDMX. Las autoridades del poder ejecutivo publicaron un decreto oficial de carácter extraordinario dentro de las páginas informativas del Diario Oficial de la Federación (DOF) que contempla la suspensión de clases en todos los niveles educativos públicos y privados. Además, se implementará el teletrabajo/home office.

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El decreto presidencial publicado debido a la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, estipula home office para todo el personal de las dependencias gubernamentales federales establecidas en la zona metropolitana, es decir que dichas instituciones públicas deberán emplear herramientas tecnológicas para mantener la atención ciudadana a distancia. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública validó la suspensión total de clases presenciales en todos los niveles escolares ubicados dentro de la Ciudad de México. La medida administrativa abarca de forma obligatoria tanto a las escuelas del sector público como a los colegios integrados al sistema privado de enseñanza.

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Las excepciones que contempla el DOF previo al comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Si bien la mayor cantidad de trabajadores tendrá la opción de hacer home office, otros tantos no podrán hacerlo; por ejemplo quienes trabajen en:



Servicios de salud, atención médica, emergencias o protección civil



Quienes realicen funciones de seguridad nacional, pública, migratoria o aduanera



Quienes operen infraestructura crítica como transporte, electricidad, agua, hidrocarburos o telecomunicaciones



Quienes estén directamente involucrados en la organización y operación del torneo mundialista



Quienes atiendan programas sociales o trámites que no puedan hacerse de forma remota



Cualquier persona cuya presencia física sea indispensable para que el servicio funcione.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

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