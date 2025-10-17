Tremendo duelo entre mexicanos en los Playoffs de las Grandes Ligas; Toronto empareja la serie de campeonato en la Liga Americana con Seattle

Los Toronto Blue Jays se mantuvieron con vida en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al vencer de manera convincente 8-2 a los Seattle Mariners en el Juego 4, disputado en el T-Mobile Park. El triunfo permitió igualar la serie 2-2 y asegurar el regreso a Canadá para definir al finalista del circuito.

El protagonista principal fue Max Scherzer, quien firmó una apertura de experiencia y carácter. El veterano derecho lanzó cinco entradas y dos tercios, permitiendo solo dos carreras, tres imparables y ponchando a cinco rivales. En la quinta entrada vivió su momento más intenso: tras recibir la visita del mánager John Schneider, Scherzer convenció al cuerpo técnico de dejarlo seguir y respondió retirando a Randy Arozarena con un ponche clave que desató la ovación del público visitante.

En ofensiva, Toronto desplegó una actuación colectiva que marcó la diferencia. Vladimir Guerrero Jr. volvió a ser figura con un cuadrangular, el quinto que conecta en esta postemporada. Andrés Giménez también brilló al impulsar cuatro carreras, incluyendo un jonrón de dos anotaciones que amplió la ventaja. En total, los canadienses conectaron 11 imparables frente al pitcheo de Seattle, que no logró contener la presión.

Por el lado de los Mariners, Luis Castillo tuvo una noche complicada. El abridor dominicano apenas pudo completar dos entradas y un tercio, en las que toleró tres carreras y dejó las bases llenas antes de ser retirado del juego. La ofensiva local apenas produjo un par de carreras, una de ellas por medio de un cuadrangular solitario de Josh Naylor, pero el resto del encuentro fue dominado por el bullpen de los Blue Jays.

