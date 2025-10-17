deportes
Tremendo duelo entre mexicanos en los Playoffs de las Grandes Ligas; Toronto empareja la serie de campeonato en la Liga Americana con Seattle

La serie del campeonato en la liga americana se emparejó 2 juegos por bando entre los Blue Jays y los Mariners en un duelo entre mexicanos en los playoffs de la MLB

Iván Alfie
Home Run Azteca
Los Toronto Blue Jays se mantuvieron con vida en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al vencer de manera convincente 8-2 a los Seattle Mariners en el Juego 4, disputado en el T-Mobile Park. El triunfo permitió igualar la serie 2-2 y asegurar el regreso a Canadá para definir al finalista del circuito.

El protagonista principal fue Max Scherzer, quien firmó una apertura de experiencia y carácter. El veterano derecho lanzó cinco entradas y dos tercios, permitiendo solo dos carreras, tres imparables y ponchando a cinco rivales. En la quinta entrada vivió su momento más intenso: tras recibir la visita del mánager John Schneider, Scherzer convenció al cuerpo técnico de dejarlo seguir y respondió retirando a Randy Arozarena con un ponche clave que desató la ovación del público visitante.

Te podría interesar: La leyenda de la UFC que regresa al boxeo para aparecer en la cartelera de Jake Paul vs Gervonta Davis

En ofensiva, Toronto desplegó una actuación colectiva que marcó la diferencia. Vladimir Guerrero Jr. volvió a ser figura con un cuadrangular, el quinto que conecta en esta postemporada. Andrés Giménez también brilló al impulsar cuatro carreras, incluyendo un jonrón de dos anotaciones que amplió la ventaja. En total, los canadienses conectaron 11 imparables frente al pitcheo de Seattle, que no logró contener la presión.

Por el lado de los Mariners, Luis Castillo tuvo una noche complicada. El abridor dominicano apenas pudo completar dos entradas y un tercio, en las que toleró tres carreras y dejó las bases llenas antes de ser retirado del juego. La ofensiva local apenas produjo un par de carreras, una de ellas por medio de un cuadrangular solitario de Josh Naylor, pero el resto del encuentro fue dominado por el bullpen de los Blue Jays.

te podría interesar: Gattuso en la cuerda floja: Italia juega su pase al Mundial 2026 y su técnico su futuro

¡Arranca el Mundial Femenil Sub-17 2025! Todo sobre el Torneo en Marruecos

Iván Alfie

Iván Alfie

