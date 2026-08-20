Los tres equipos que han mostrado interés por fichar a Santiago Gimenez

El delantero mexicano Santiago Gimenez estaría a nada de cambiar de equipo en Europa. Todo apunta a que Milán paulatinamente avanza en un acuerdo con el Porto para ceder a Santi y así siga su carrera en el balompié europeo.

Con solo 25 años de edad y una carrera que se ha visto truncada por lesiones en el último año, Santiago Gimenez no solo es pretendido por el Porto. En este mercado de fichajes, la prensa de Portugal que sigue de cerca el acuerdo ha anotado que el ex del Cruz Azul está en la orbita de al menos tres equipos, todos ellos con un cierto prestigio, arraigo y nivel de competencia.

Porto parece que será el que se quede con el ariete azteca ex de Cruz Azul, pues ya estaría progresando en la oferta en la que se sabe que pone en la mesa 15 millones de euros para comprar al mundialista en el 2026 si es que el jugador cumple objetivos en un primer año en el que busca tenerlo prestado haciéndose cargo de su salario íntegro.

Milan lo compró en febrero del 2025 por 30 millones procedente del Feyenoord y buscan recuperar algo de su inversión, de ahí que las otras ofertas también se hayan estacado.

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Lazio y Betis, tuvieron a Santi Gimenez en su baraja de posibles fichajes

El equipo de Real Betis, donde juega Álvaro Fidalgo volteó hacia Milán pensando en llevarse a Santi Gimenez, lo que hubiera sido su primera experiencia en La Liga, sin embargo reporta la prensa en Portugal que eso no avanzó.

Gimenez también llamó la atención de la Lazio, pero los caminos se alejaron para poder avanzar. De hecho Gatusso criticó abiertamente que el mexicano priorizara otras opciones, acotando que desea a jugadores comprometidos en jugar.