Las tres mejores peleas de Shakur Stevenson en el boxeo profesional

El boxeador estadounidense Shakur Stevenson, se enfrenta este próximo sábado ante Óscar Valdez, en una reyerta de alto calibre en peso superpluma que dejará a uno de los dos sin tu título y con el récord manchado.

Este 30 de abril, por sin sonará la campana para que Valdez, de 31 años de edad choque ante Stevenson, de 24 años, quien con todo y su juventud, luce como un rival de calibre.

El campeón del CMB decidió buscar a toda costa este pleito, sabiendo que es el mejor de los peleadores en la categoría y con el cual podría dar un paso hacia su sueño que es ser campeón de las 130 libras.

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Con 17 reyertas en su trayectoria, y solo 9 victorias por nocaut, Stevenson apunta a Valdez para realizar un combate muy importante en su trayectoria, que tal se sumaría a las guerras importantes que ha tenido.

Stevenson ya dejó en el camino a Christofer Díaz, venció a Jeremiah Nakathila y a Jamel Herring, como tres de los más importantes en su carrera.

¿Dónde, cuándo y cómo ver Óscar Valdez vs Shakur Stevenson?

La pelea de pesos superplumas entre Óscar Valdez y Shakur Stevenson, será este sábado 30 de abril a las 11:00 PM y la podrás seguir por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.