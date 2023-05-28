Pato O’ Ward por la triple corona del automovilismo para México

Llego el fin de semana de la carrera más importante de la IndyCar, estamos hablando de las 500 millas de Indianápolis donde el mexicano Pato O'Ward intentará consumar su primer triunfo luego de haber finalizado segundo el año pasado.

O'Ward arranca desde la quinta posición a diferencia del 2022 El año pasado inició como séptimo. Este día espera ser el primer mexicano en conseguir esta hazaña y de paso completar la triple corona del automovilismo para México, la cual incluye; 24 horas de Le Mans, GP de Mónaco y las 500 millas de Indianápolis.

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Las primeras mencionadas ya han sido conquistadas por mexicanos.

Le Mans: Roberto González (2022) Ricardo González (2013) y Pedro Rodríguez. (1968)

GP de Mónaco: Sergio Checo Pérez (2022)

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Patricio O’ Ward busca ganar las 500 millas de Indianápolis

500 millas de Indianápolis que esperan ser conquistadas por Patricio O’ Ward.

El piloto inglés Graham Hill es el único que ha conseguido la triple corona. Fernando Alonso está cerca de conseguirlo pues ha ganado en dos ocasiones la carrera del principado y las 24 horas de Le Mans.

Sin embargo el asturiano ya renunció al sueño de ir por la hazaña del inglés cuando regresó a la F1 primero con Alpine y ahora que está con Aston Martin declaró:

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“No volveré a las 500 millas por la preparación y el peligro. Estoy en el final de mi carrera y no sé si serán dos, tres o cuatro años más en Fórmula 1. Después creo que volveré al Dakar, ya que no necesita una preparación como la Fórmula 1, y seguramente seguiré ligado a la Fórmula 1, ya que puedo ser de ayuda para Aston Martin en el futuro, después de 20 años en la competición. Ese es mi deseo”.