La triste confesión de LeBron James al hablar de los millones que ha ganado en su carrera; “estoy quebrado”

LeBron James es uno de los mejores basquetbolistas de la historia de la NBA y muy posiblemente una de las leyendas más grandes en el deporte mundial. Como toda una superestrella, también es uno de los atletas más ricos del orbe . En una entrevista con el presentador Speedy Morman, de Complex Sports, dio una declaración que sorprendió a propios y extraños. El basquetbolista reconoció: “No tengo nada. Estoy quebrado”.

El presentador le comentó a LeBron James que buscó en Google a cuánto ascendía su fortuna y le arrojó que era de 1.2 mil millones de dólares. La estrella de Los Angeles Lakers, de forma sorpresiva y contundente, reaccionó y le comentó que eso no era cierto. El originario de Ohio aseguró que dicha respuesta es una mentira y que su fortuna es mucho menor, y que vive gratis. Reconoció que su dinero ahora lo manejan sus hijos. Hace unos meses, James fue acusado de usar esteroides mientras militaba en el Miami Heat.



















“¿Ahora quieren que empiece a mentir? La búsqueda de Google es una mentira. Es mucho menos; son como un par de miles en mi banco. Tengo un par de miles. Todo lo que tengo es gratis. No tengo dinero, estoy quebrado. Mis hijos tienen todo el dinero ahora. Cero, tienen todo el dinero. Ahora cuidan de papá. No tengo nada. Estoy quebrado”, resaltó el alero de 40 años.

También te puede interesar:



Algunas de las empresas que tiene LeBron James

En 2006, LeBron James debutó en la NBA con los Cleveland Cavaliers. Logró meterse en los playoffs con su franquicia y además fue nombrado como el MVP. El alero comenzó a crear una de las carreras más importantes en la historia del baloncesto mundial.

Comenzaba a construir una espectacular trayectoria tanto dentro como fuera de los duelos. Así como escribía su nombre con letras de oro en la NBA, también lo hacía con diferentes marcas patrocinadoras.

LeBron James tiene un contrato vitalicio con Nike, así como algunos acuerdos de patrocinio con Pepsi y Walmart. También ha participado en franquicias como Blaze Pizza y en Fenway Sports. Es propietario de un porcentaje del equipo inglés de la Premier League, Liverpool.