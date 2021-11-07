Canelo Álvarez se convierte en el mejor supermediano de la historia

Festeja Canelo, porque te lo mereces. Grita, llora y emociónate, porque no hay ningún boxeador mexicano que haya consiguido lo que tú esta noche. Vívelo porque hoy te convertiste en leyenda, en tu poder tienes los cuatro cinturones de los supermedianos, que solo seis pugilistas más han logrado dicha hazaña, pero en categorías diferentes. Hoy, Canelo Álvarez, es tu día, es tu noche.

Las Vegas y todo México vibraron con el campeón. Saúl Canelo Álvarez venció por nocaut en 11 rounds a Caleb Plant, y así sumar su cuarto cetro de los supermedianos. Con la victoria, no existe rival que la leyenda azteca tenga que enfrentar.

¿Cuántos títulos tiene el Canelo?

Sobre sus vitrinas tendrá los cetros del CMB, OMB, AMB y ahora el de la FIB, que poseía el estadounidense Caleb Plant. Ahora tendrá que esperar a un retador, alguien que intente arrebatarle la hazaña de este sábado, por lo pronto, festeja el Canelo, es un orgullo azteca.

Resultado y crónica | Canelo Álvarez vs Caleb Plant

El mejor libra por libra no tuvo piedad y desde el principio marcó el ritmo del combate, aunque Plant salió propositivo, Canelo lo fue llevando hasta donde quería, pues a pesar de la diferencia de altura, nunca se notó una desventaja para el púgil azteca.

La duda era: ¿hasta qué round aguantaría Plant? pues se la pasó corriendo en el ring. Durante el cuarto episodio la gente se encendió gracias a un volado de derecha que le movió las ideas al oriundo de los Estados Unidos.

R4: El tapatío Canelo Álvarez se está encontrando ante un Plant respondón. ¡Tremenda reyerta! #OrgulloAzteca



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La cereza del pastel llegó en el 11. Para nada fue fácil el combate para el púgil azteca, pero con un volado de izquierda, un upper de derecha y otro de izquierda, Plant cayó sobre el ring, trató de volver al pleito, pero Plant no tenía ya fuerzas ni defensa y con una combinación de mucho poder, Canelo lo volvió a mandar a la lona. Canelo unificó los títulos supermedianos con un tremendo nocaut.

R11: 🚨Vence 'Canelo' por NOCAUT🚨 Una combinación de alto poder tumbó a Plant y no logró superar el castigo del tapatío. #OrgulloAzteca



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La lista de boxeadores que unificaron títulos

Bernard Hopkins | peso medio

Jermain Taylor | peso medio

Terence Crawford | superligero

Josh Taylor | superligero

Teófimo López | ligero

Olek Usyk | pesado