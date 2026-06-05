Quién se queda con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ y cuántas réplicas existen

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a punto de comenzar y una de las preguntas que muchos aficionados se hacen tiene que ver con el premio más deseado del futbol internacional: el trofeo que recibe la selección campeona. Aunque millones de personas lo ven cada cuatro años, pocos conocen qué sucede con la copa después de la ceremonia de premiación.

Contrario a lo que muchos creen, la selección campeona no se queda con el trofeo original de manera permanente. Desde 2006, la FIFA únicamente entrega la copa auténtica durante la ceremonia oficial y las fotografías posteriores al partido. Una vez concluidos los festejos, el trofeo regresa a la FIFA para su resguardo.

La selección campeona de la Copa Mundial de la FIFA™ no se queda con el trofeo original de manera permanente

|Crédito: @FIFAWorldCup / X

¿Quién se queda con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™?

La copa original permanece bajo custodia de la FIFA y actualmente se encuentra resguardada en Suiza. El equipo campeón recibe una réplica especial conocida como "Winners Trophy", la cual puede conservar y exhibir después de conquistar el torneo.

La versión original mide 36.8 centímetros de altura, pesa poco más de seis kilogramos y está elaborada con oro de 18 quilates. Además, contiene dos anillos de malaquita verde en la base y es considerada uno de los trofeos más valiosos del deporte mundial.

Cuántas réplicas existen del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™

Además de la copa auténtica y de la réplica que recibe el campeón, la FIFA autoriza distintas versiones para exhibición y colección. Existen réplicas oficiales de diferentes tamaños que pueden adquirirse como artículos conmemorativos, aunque ninguna de ellas está fabricada con los mismos materiales que el trofeo original.

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Un dato curioso ocurrió tras la final de Qatar 2022, cuando se observaron varias copias sobre el terreno de juego. Además del trofeo auténtico y la réplica destinada al campeón, apareció una tercera copa elaborada por aficionados argentinos que terminó siendo utilizada durante algunos festejos de los jugadores.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

TV Azteca llevará gratis y en vivo 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo encuentros de la fase de grupos, rondas de eliminación directa, semifinales y la gran final del torneo.

Los aficionados podrán seguir algunos de los partidos más importantes del certamen a través de Azteca Deportes y sus distintas plataformas digitales.