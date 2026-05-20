Monterrey tendrá un día especial para la historia de las Copas del Mundo, cuando se juegue el Túnez vs Japón

La Copa Mundial de la FIFA 2026 TM que está a solo 22 días de arrancar, tendrá un hito especial en suelo mexicano, específicamente en Monterrey, cuando se juegue el partido 1,000 en la historia de los Mundiales.

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Ese encuentro será el Túnez vs Japón del 20 de junio en el Estadio Monterrey, casa de los Rayados, donde se llegará a esa cifra. El juego por el mismo motivo estará cubierto de un aura singular. Y desde ahora la FIFA que lidera Gianni Infantino, ha puesto especial atención en ese partido de tunecinos ante japoneses, en la sede de Monterrey y en la fecha que será a solo 9 días de arrancado el Mundial.

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Túnez vs Japón, el partido histórico de los Mundiales que alojará Monterrey

Ese juego es parte de la fase de grupos del Mundial, recordando que el Estadio Gigante de Acero tendrá tres compromisos de fase de grupos, uno de etapa de diciseisavos de final y así concluirá su función como sede en algo que marcará historia en el estadio que es el más nuevo en lo que a fútbol se refiere en México y entre lo más desarrollado en Latinoamérica.

Fecha Instancia / Grupo Partido Horario (CST) Domingo 14 de junio Grupo F (Partido 12) Suecia vs. Túnez 20:00 Sábado 20 de junio Grupo F (Partido 36) Japón vs. Túnez 22:00 Miércoles 24 de junio Grupo A (Partido 54) Sudáfrica vs. Corea del Sur 19:00 Lunes 29 de junio Dieciseisavos de Final (Partido 75) 1.º del Grupo F vs. 2.º del Grupo C 19:00

El encuentro de Túnez ante Japón, será un compromiso entre el lugar 44 del ranking de la FIFA en contra de los nipones que están instalados en el 18 del mundo. El pronóstico favorece a los de Japón pero cuando ruede el balón serán 11 vs 11 que lucharán por los tres puntos.